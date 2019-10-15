Россияне назвали профессии, которые считают наиболее скучными. На первом месте оказалась работа охранника. За нее проголосовали 13% респондентов, сообщает со ссылкой на данные портала ..

Россияне назвали профессии, которые считают наиболее скучными. На первом месте оказалась работа охранника. За нее проголосовали 13% респондентов, сообщает со ссылкой на данные портала Superjob.Вторую строчку заняла профессия бухгалтера, набравшая 9% голосов. Тройку замыкает продавец – 5% голосов. В списке скучных профессий также оказались уборщик, вахтер, сторож, библиотекарь, водитель, грузчик, менеджер,оператор колл-центра, программист и депутат, передает .