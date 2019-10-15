Дважды судимый за угон ассенизаторской машины рязанец в третий раз покусился на служебный автомобиль, чтобы добраться до возлюбленной. Увидеться с дамой сердца у него вновь не получилось - пьяного водителя перехватили на полпути.

Дважды судимый за угон ассенизаторской машины рязанец в третий раз покусился на служебный автомобиль, чтобы добраться до возлюбленной. Увидеться с дамой сердца у него вновь не получилось — пьяного водителя перехватили на полпути.Отправной точкой во всех случаях было село Успенское Скопинского района, где и проживает 43-летний мужчина. О конечной точке маршрута региональное управление МВД умалчивает, туманно называя Пронский район, где и прописана пассия рецидивиста.Во всех случаях события развивались по одному сценарию: Ромео выпивал, его одолевала нестерпимая тяга к любимой, он забирался в кабину припаркованного недалеко от его работы ассенизаторского автомобиля и позволял ветру любви наполнить сердечные паруса.Первые два угона были до неприличия скоротечны — ухажера задерживали на выезде из родного села. В обоих случаях он по решению суда отделался штрафом.На сей раз питаемый нежными чувствами злоумышленник добрался до границы районов, а на его поиски "были ориентированы все районные экипажи ДПС". Задержать водителя труда не составило, поскольку его маршрут был хорошо известен стражам порядка."В этот раз сотрудники полиции вновь будут ходатайствовать о наказании обвиняемого в виде локализации его от общества, ведь злоумышленник уже третий раз оказывается за рулем грузового автомобиля в состоянии алкогольного опьянения, а это смертельно опасно для окружающих", — отметили в региональном главке.На сей раз задержанному грозит до пяти лет лишения свободы по статье "Угон".