Исполнительница отдыхает с мужем, актером Кириллом Сафоновым, и сыном Леоном в Израиле. Саша Савельева поделилась снимком с пляжа, продемонстрировав
завидную физическую форму.
Исполнительница отдыхает с мужем, актером Кириллом Сафоновым, и сыном Леоном в Израиле. Саша Савельева поделилась снимком с пляжа, продемонстрировав
завидную физическую форму.
Певица проводит время с семьей на
курорте Эйн-Бокек. Первое
время она устраивала прогулки с малышом по побережью,
а недавно решила окунуться в Мертвое море. Звезда опубликовала в "Инстаграм"
фото, на котором она в бикини позирует в воде.
На снимке видно, что артистка пришла в форму после рождения ребенка. У нее
стройное и подтянутое тело. "Мертвое
море – лучшее место, где можно отстирать московский смог", – написала
артистка.
Поклонники восхитились ее фигурой.
"Искренняя, настоящая красавица", "Похожи с Кириллом, как брат с сестрой", "Девочка-пушка, оставайся всегда такой роковой красавицей",
"Обычная девчуля, пафоса минимум", "Секси", "Санька красотка!" – искупали
поклонники в комплиментах Сашу Савельеву.
Были и те, кто добавил ложку дегтя
в бочку с медом. Одна из пользовательниц соцсети заподозрила, что
не кормит сына грудью. Слишком идеальным показался ей бюст
звезды.
Напомним, ранее
знаменитость и ее муж побывали в Израиле на свадьбе его дочери Анастасии от
первого брака. Девушка организовала пышное торжество с ирландским бизнесменом
Стивеном Мерфи. Наследница актера сменила несколько шикарных
нарядов. предстала на свадебном
банкете в золотом платье.