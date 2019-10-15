Исполнительница отдыхает с мужем, актером Кириллом Сафоновым, и сыном Леоном в Израиле. Саша Савельева поделилась снимком с пляжа, продемонстрировав завидную физическую форму.

Исполнительница отдыхает с мужем, актером Кириллом Сафоновым, и сыном Леоном в Израиле. Саша Савельева поделилась снимком с пляжа, продемонстрировавзавидную физическую форму.Певица проводит время с семьей накурорте Эйн-Бокек. Первоевремя она устраивала прогулки с малышом по побережью,а недавно решила окунуться в Мертвое море. Звезда опубликовала в "Инстаграм"фото, на котором она в бикини позирует в воде.На снимке видно, что артистка пришла в форму после рождения ребенка. У неестройное и подтянутое тело. "Мертвоеморе – лучшее место, где можно отстирать московский смог", – написалаартистка.Поклонники восхитились ее фигурой."Искренняя, настоящая красавица", "Похожи с Кириллом, как брат с сестрой", "Девочка-пушка, оставайся всегда такой роковой красавицей","Обычная девчуля, пафоса минимум", "Секси", "Санька красотка!" – искупалипоклонники в комплиментах Сашу Савельеву.Были и те, кто добавил ложку дегтяв бочку с медом. Одна из пользовательниц соцсети заподозрила, чтоне кормит сына грудью. Слишком идеальным показался ей бюстзвезды.Напомним, ранеезнаменитость и ее муж побывали в Израиле на свадьбе его дочери Анастасии отпервого брака. Девушка организовала пышное торжество с ирландским бизнесменомСтивеном Мерфи. Наследница актера сменила несколько шикарныхнарядов. предстала на свадебномбанкете в золотом платье.