Российское правительство планирует поддержать законопроект о едином платежном документе (ЕПД) по жилищно-коммунальным услугам (ЖКУ) при условии его качественной доработки.

Российское правительство планирует поддержать законопроект о едином платежном документе (ЕПД) по жилищно-коммунальным услугам (ЖКУ) при условии его качественной доработки, пишет газета "Известия".В настоящее время законопроект, подготовленный Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, рассматривает правительство.Известно, что законопроект предлагает два новых понятия — ЕПД и "расчетный центр". Проект ставит своей целью — увеличение собираемости платежей за ЖКУ, снижение рисков хищений управляющих компаний за счет повышения прозрачности их расчетов с поставщиками, а также усиление контроля обоснованности тарифов.Документ предлагает разместить в едином платежном документе следующие строки: за управление, коммунальные услуги и ресурсы, содержание и текущий ремонт дома, вывоз мусора и взнос за капремонт.