На премьере нового фильма Ксения Собчак встретилась с бывшим мужем актером Максимом Виторганом и его новой возлюбленной Нино Нинидзе. Экс-супруги сделали вид, что незнакомы.

На премьере нового фильма Ксения Собчак встретилась с бывшиммужем актером Максимом Виторганом и его новой возлюбленной Нино Нинидзе. Экс-супругисделали вид, что незнакомы.Ксения Собчак приехала на показ фильма Клима Шипенко "Текст",который снят по одноименному роману Дмитрия Глуховского. В кинотеатр она приехалаодной из первых, поэтому сразу обратила на себя внимание.Теледиву сопровождала съемочная группа ее "Ютуб"-канала.Собчак пообщалась с рэпером Бастой и записала короткое интервью с исполнителемглавной роли фильма "Текст" Александром Петровым.Позже к Ксении Собчак присоединился супруг КонстантинБогомолов. Режиссеру пришлось ждать, пока его зазноба закончит работу. Послеони вместе отправились на красную дорожку.Интересно, что в тотже момент на мероприятии появился Максим Виторган с нынешней возлюбленной НиноНинидзе. Пара поспешила покинуть помещение, где находилась . Актерсделал вид, что незнаком с телеведущей.Отметим, что на этом раз нестеснялись позировать фотографам вместе. Судя по всему, теперь они, как пара,чувствуют себя на публике более комфортно. Добавим, что ранее Нино и Максимстарались не афишировать этот роман, сообщает Vokrug.tv.