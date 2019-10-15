На премьере нового фильма Ксения Собчак встретилась с бывшим
мужем актером Максимом Виторганом и его новой возлюбленной Нино Нинидзе. Экс-супруги
сделали вид, что незнакомы.
На премьере нового фильма Ксения Собчак встретилась с бывшим
мужем актером Максимом Виторганом и его новой возлюбленной Нино Нинидзе. Экс-супруги
сделали вид, что незнакомы.
Ксения Собчак приехала на показ фильма Клима Шипенко "Текст",
который снят по одноименному роману Дмитрия Глуховского. В кинотеатр она приехала
одной из первых, поэтому сразу обратила на себя внимание.
Теледиву сопровождала съемочная группа ее "Ютуб"-канала.
Собчак пообщалась с рэпером Бастой и записала короткое интервью с исполнителем
главной роли фильма "Текст" Александром Петровым.
Позже к Ксении Собчак присоединился супруг Константин
Богомолов. Режиссеру пришлось ждать, пока его зазноба закончит работу. После
они вместе отправились на красную дорожку.
Интересно, что в тот
же момент на мероприятии появился Максим Виторган с нынешней возлюбленной Нино
Нинидзе. Пара поспешила покинуть помещение, где находилась . Актер
сделал вид, что незнаком с телеведущей.
Отметим, что на этом раз не
стеснялись позировать фотографам вместе. Судя по всему, теперь они, как пара,
чувствуют себя на публике более комфортно. Добавим, что ранее Нино и Максим
старались не афишировать этот роман, сообщает Vokrug.tv.