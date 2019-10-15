Певица отдыхает вместе с восьмилетней дочерью Моникой на Багамских
островах. Анна Седокова поделилась с поклонниками эротичными видео с отпуска в Инстаграм.
Певица отдыхает вместе с восьмилетней дочерью Моникой на Багамских
островах. Анна Седокова поделилась с поклонниками эротичными видео с отпуска в "Инстаграм".
Исполнительница
снялась в раздельном нюдовом купальнике с глубоким вырезом. Она выложила
в Сторис ролики, которые явно порадовали ее подписчиков мужского пола: на кадрах
36-летняя звезда демонстрирует шикарную грудь.
записала видео после того, как искупалась – это видно по ее мокрым
волосам, передает . Свой пляжный образ знаменитость дополнила соломенной
шляпой в тон наряда.