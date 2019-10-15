Многим Белла Торн известна как звезда сериала Танцевальная лихорадка, выходившего на телеканале Дисней. Тем не менее, девушка решила сменить амплуа кумира подростков и сняла фильм для взрослых, который удостоился особой награды.

Многим Белла Торн известна как звезда сериала "Танцевальная лихорадка", выходившего на телеканале "Дисней". Тем не менее, девушка решила сменить амплуа кумира подростков и сняла фильм "для взрослых", который удостоился особой награды.Бывшая актриса совсем недавно дебютировала в новом жанре и качестве, однако уже удостоилась престижной порно-премииPornhub Awards. Знаменитость сняла кино 18+, в котором откровенно поведала о современных отношениях между мужчинами и женщинами. Примечательно, что для полноценного описания взаимодействия персонажей Торн предпочла использовать в короткометражке элементы БДСМ.Фильм "Он и Она" показали в Ольденбурге, в Германии, которая традиционно считается среди знатоков жанра родиной жесткого порно. Впрочем, подписчикам сайта Pornhub не пришлось никуда выезжать. Сейчас фильм доступен в премиум сегменте ресурса. Стоит отметить, что сама Белла рассказывала, что история является современным переосмыслением повести о Ромео и Джульетте с уклоном в БДСМ-тематику."Съемочный процесс был довольно интересным, потому что мы снимали секс в режиме реального времени, чего со мной никогда не случалось. К тому же, это был мой первый фильм (как режиссера – прим.ред.), так что было веьсма любопытно снимать картину, в которой очень много секса. Это было довольно весело", – рассказала молодой режиссер в интервью изданию .Отметим, что в число известных победителей премии Pornhub Awards вошли также: Абелла Данжер (самая популярная женщина порно-актриса), Джонни Синс (самый популярный мужчина порно-актер), Лана Роадс (самая популярная порно-актриса живого действия) и Джорди Эль Нино Полла (популярнейший порно-актер живого действия).