Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко поделился впечатлениями от победы своих подопечных над Португалией (2:1) в матче отборочного раунда чемпионата Европы 2020 года.

Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко поделился впечатлениями от победы своих подопечных над Португалией (2:1) в матче отборочного раунда чемпионата Европы 2020 года."Хочу поблагодарить всю команду. Сегодня я видел на поле 11 львов, которые бились до конца. Очень благодарен им, потому что было нелегко, – приводит слова Шевченко пресс-служба УЕФА. – Три года назад мы пришли и поменяли кардинально все. Им понравилась идея, и теперь мы продолжаем идти в том же направлении.Ключевой момент? Первый тайм. Мы немного изменили нашу тактику. Думаю, вы заметили, что мы сделали. Это и принесло свои плоды. Наверное, португальцы немного не ожидали. Мы знали, где будут свободные зоны, поэтому поставили Марлоса немного впереди", – подытожил наставник украинской сборной.Напомним, Украина одержала шесть побед кряду и с 19 очками досрочно квалифицировалась на Евро-2020, который пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года.