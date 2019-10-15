Небольшой поселок Мольгино в Смоленской области переживает возрождение. Несколько лет назад здесь появился лицей-интернат для детей-сирот и детей из малообеспеченных семей Феникс. Это настоящий мини-город, в котором есть все необходимое для учебы и отдыха. Теперь у воспитанников Феникса появилась современная ледовая арена. Одним из первых на ней побывал спикер Госдумы Вячеслав Володин, который является попечителем лицея-интерната.

Небольшой поселок Мольгино в Смоленской области переживает возрождение. Несколько лет назад здесь появился лицей-интернат для детей-сирот и детей из малообеспеченных семей "Феникс". Это настоящий мини-город, в котором есть все необходимое для учебы и отдыха. Теперь у воспитанников "Феникса" появилась современная ледовая арена. Одним из первых на ней побывал спикер Госдумы Вячеслав Володин, который является попечителем лицея-интерната.Строительство и развитие лицея – личный благотворительныйпроект председателя нижней палаты. На него спикер Госдумы выделяет собственныесредства.Еще недавно на этом месте был небольшой корпус начальнойшколы. За прошедшие годы в появилось современное учебное заведение,которое по праву называют школой будущего.Для воспитанников созданы все условия для полноценной учебы и отдыха: классы с необходимым оборудованием, бассейн, спортивные площадки.Приоритет для преподавателей интерната – воспитать всесторонне развитую,творческую личность. Ребята изучают сразу два иностранных языка – английский инемецкий, а в центре творчества ученики занимаются рисованием, постигают основы музыки.В разгар учебного сезона школа получила новый подарок -универсальную ледовую арену. Здесь будут проходить соревнования по хоккею,керлингу, шорт-треку, открыт набор в секцию фигурного катания -каждый найдет вид спорта себе по душе.По словам Вячеслава Володина, количество воспитанниковлицея-интерната будет увеличено на 48 ребятишек. "Всего в интернате будет148 детей, а школа теперь выросла до 220", – отметил спикер Госдумы.Впечатления от лицея у преподавателей самые положительные.Для них создали достойные условия, делится учитель иностранногоязыка Анна Миронюк. "У нас замечательное оборудование, есть лингафонныйкабинет, который позволяет работать и оттачивать свои знания по иностранномуязыку", – педагог в беседе с корреспондентом Первого канала.Неудивительно, что работать в "Феникс" рвутся со всей страны, зачастую оставляя ради смоленской глубинки крупныегорода. Едут даже из Москвы.Необходимо сделать все, чтобы ребята на селе получаликачественное образование, уверен спикер Госдумы."Многие преподавателиготовы приехать и работать в сельскую школу, важно, чтобы была заработнаяплата, жилье, медицина, а все остальное в селе есть", – сказал ВячеславВолодин.Несколькими месяцами ранее в лицее-интернате завершилосьстроительство 25-метрового плавательного бассейна. Он приспособлен не толькодля занятий физкультурой, но и проведения соревнований различного уровня.В планах – строительство нового жилого корпуса длявоспитанников. "Возможность получить образование есть, а вот получить хорошееобразование, чтобы было все необходимое для этого, не всегда есть у тех детей,чьи родители чувствуют себя стесненно в финансах, у кого нет одного изродителей, а тем более у ребенка-сироты", – отметил Володин.Лицей-интернат "Феникс" находится в 250 километрахот Смоленска. Строительство нового учебного заведения началось в 2016 году поиндивидуальному архитектурному проекту и при поддержке Вячеслава Володина,который выделил на него личные средства.Учебные классы оснащены всем необходимым: есть лингафонныйкабинет, мастерские по технологии, классы информатики, хореографический испортивные залы, современный кинотеатр и актовый зал на 250 мест, а такжестоловые. В распоряжении воспитанников и преподавателей комната психологическойразгрузки и медицинский кабинет.Живут ребята в двухместных комфортабельных комнатах.Помещения оборудованы современной мебелью и всеми удобствами длякруглогодичного проживания.