100 студентов владимирского госуниверситета, а также люди с ограниченными возможностями здоровья собрались вместе, чтобы ответить на этот, казалось бы, простой вопрос

Во Владимире второй день работает школа волонтеров "ДОБРОволец". Слушателей школы научат находить общий язык с людьми с ограниченными возможностями, как оказывать им помощь. Проект Владимирского госуниверситета, получивший господдержку, продлится до конца года.У добровольцев нет выходных и перерывов на обед. Эти увлеченные люди готовые в любой момент прийти на помощь. 100 студентов ВЛГУ, а также люди с ограниченными возможностями здоровья собрались вместе , чтобы ответить казалось бы, на простой вопрос: как сделать мир добрее? Роман Монахов приехал из Коврова. После страшной аварии, он уже 25 лет прикован к коляске, на период психологической реабилитации ушли годы. Людям, которые вернули его к жизни, он благодарен и по сей день. Сейчас своей историей он делится с начинающими волонтерами.Роман Монахов, спикер школы волонтеров: "Люди хотят помочь, я это знаю по своей жизни, но очень многие не знают, как правильно человеку помочь, а иногда эта помощь просто по незнанию оказывается вредной."Мало хотеть , над знать , как помогать людям с ограниченными возможностями. В школе добровольца именно этому и учат. Среди гостей слета- руководители региональных общественных организаций и эксперты по вопросам реабилитации и обеспечения доступности среды. Отдельная тема – волонтерская работа при проведении региональных конкурсов «Абилимпикс». Это состязание в профессиональном мастерстве среди людей с ограниченными возможностями.Илья Швионов, волонтер: "Для себя должен решить каждый, нужно ли ему это, если человек сам готов помогать другим людям, то он будет к этому стремиться."По мнению председателя Владимирского отделения Всероссийского общества инвалидов Михаила Осокина, волонтерская работа - одно из ключевых направлений деятельности университета. Студенты получают неоценимый опыт, который пригодится им в дальнейшей жизни.Михаил Осокин, председатель Владимирского отделения Всероссийского общества инвалидов: "Вокруг нас люди с разным состоянием здоровья, с разными возможностями и, сталкиваясь с ними, мы должны понимать, какие ограничения у них существуют для того, чтобы отстраивать нормальные человеческие отношения, чтобы быть понятным чтобы понимать других."Итоги работы школы волонтеров будут подведены в конце месяца на научно-практической конференции по проблемам людей с ограниченными возможностями. Вуз станет площадкой для выступлений более 100 человек, среди которых доктора и кандидаты наук, а также студенты профильных специальностей. Материалы конференции будут опубликованы в специальном сборнике, который также станет помощником для будущих волонтеров.Александр Сыпченко, Максим Котов. "Вести-Владимир"