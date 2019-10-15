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<a href="https://33live.ru/novosti/15-10-2019-shok-zavorotnyuk-poyavitsya-na-shou-malaxova.html" target="_blank">Шок: Заворотнюк появится на шоу Малахова</a> - Стало известно, кто ведет Инстаграм-аккаунт в поддержку Анастасии Заворотнюк. А еще выяснилось, что на шоу Андрея Малахова появится дочь звезды сериала Моя прекрасная няня.