Сотрудники Гидрометцентра сообщили о резких скачках атмосферного давления в Москве в ближайшие дни. Во вторник, 15 октября, в столице ожидается увеличение атмосферного давления до 771 ..

Сотрудники Гидрометцентра сообщили о резких скачках атмосферного давления в Москве в ближайшие дни. Во вторник, 15 октября, в столице ожидается увеличение атмосферного давления до 771 миллиметра ртутного столба. В среду, 16 октября, давление, наоборот, будет падать до 759 миллиметров ртутного столба.Специалисты подчеркнули, что такие значения мало отклоняются от нормы, но такие резкие колебания могут привести к ухудшению самочувствия метеозависимых людей. Синоптики рекомендуют им быть осторожнее, передает .