Происходящее связано с расследованием уголовно дела в отношении Фонда борьбы с коррупцией

15 октября Во Владимире в офисе информагенства «Довод» сотрудники СледКома устроили обыск, а журналистов издания доставили в здание для допроса. Происходящее связано с расследованием уголовно дела в отношении Фонда борьбы с коррупцией.Ранее журналисты «Довода» участвовали в деятельности штаба Алексея Навального, возглавляющего фонд борьбы с коррупцией. В СледКоме отрицают причастность сотрудников в происходящему. Однако по словам работников «Довода», журналист Татьяна Михайлова находится в здании регионального СледКома.Судя по фотографиям с обысков, появившихся в сети, дома у журналистов «Довода» нашли наклейки, содержащие оскорбительную информацию о руководстве страны, а также о чиновниках администрации Владимирской области.