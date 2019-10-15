Реакция Москвы на турецко-сирийскую военную операцию сдержанная, но конструктивная. Об этом заявил руководитель бюро ВГТРК на Ближнем Востоке и в Северной Африке Евгений Поддубный в программе Вечер с Владимиром Соловьевым. По его словам, после начала вооруженного конфликта между Турцией и Сирией курдам ничего не оставалось, как пойти на мировое соглашение с Дамаском.

Реакция Москвы на турецко-сирийскую военную операцию сдержанная, но конструктивная. Об этом заявил руководитель бюро ВГТРК на Ближнем Востоке и в Северной Африке Евгений Поддубный в программе "Вечер с Владимиром Соловьевым". По его словам, после начала вооруженного конфликта между Турцией и Сирией курдам ничего не оставалось, как пойти на мировое соглашение с Дамаском. "Это был единственный шанс для курдского населения севера Сирии, им они и воспользовались", — отметил журналист.Договору между Дамаском и сирийскими курдами предшествовали такие события, как предательство со стороны Соединенных Штатов и военная операция "Источник мира", которая началась на территории Сирийской Арабской Республики. По информации Поддубного, из-за боевых действий около 130 тысяч человек покинули свои дома и направились к сирийско-турецкой границе. Счет жертвам идет на десятки: есть погибшие и раненые."Столкновения идут в районе Манбиджа. Туда выдвинулись подразделения сирийской армии. Туда же спешат отряды вооруженной оппозиции, которые подчиняются турецкому командованию. Пока столкновений между вооруженными силами Турции и правительственными силами Сирии не зафиксировано. По всей видимости, сирийские войска станут гарантом того, что турецкая армия не будет продвигаться вглубь территории Сирийской Арабской Республики", — пояснил собкор ВГТРК.После перемирия Дамаска с лидерами курдов под контроль правительственных сил вернулись большие территории. "Речь идет о военном аэродроме в городе Табка, который ранее контролировали курдские силы при поддержке американских военных. Курды возвращаются под влияние Дамаска", — подчеркнул Поддубный.Он добавил, что на территории, которую контролируют курды, находится несколько лагерей для пленных так называемого "Исламского государства" (запрещена в России). По приблизительным подсчетам, это около десяти тысяч боевиков псевдо-халифата. Часть боевиков после авиационных ударов турков смогли бежать с оружием, что значительно осложнит и без того серьезную ситуацию на севере Сирии. "Более того, псевдо-халифат может снова поднять голову на восточном берегу Евфрата и в Ираке. Это главные опасения международного сообщества и повод для критики турецких вооруженных сил", — уточнил военкор."Важные объекты для экономики — нефтеперерабатывающие заводы, нефтяные поля и газовые — станции переданы под контроль сирийских вооруженных сил. Этот факт поможет экономике и в послевоенном восстановлении страны. Дамаску не хватает денег, а эти объекты нужны Сирии, как воздух. Есть информация, что контроль над экономическими важным объектами — часть сделки между Дамаском и курдскими формированиями", — заявил Поддубный.Журналист считает, что это серьезный репутационный удар по американцам на Ближнем Востоке, которые за последние несколько дней потеряли "очень много очков", потому что бросили своих союзников. В городах, где контроль ведут курдские формирования, появляются сирийские правительственные силы. "Новые Хаммеры, которые были переданы курдам для самообороны, разъезжают с сирийскими флагами. Большая часть населения севера Сирии встречает сирийских бойцов по-русски, с хлебом и солью", — продолжил он.Дамаск предупреждал курдов несколько лет назад, что дружба по расчету с США может закончиться в самый неподходящий момент. Этот момент наступил, сирийские власти максимально эффективно воспользовались этой ситуацией, которую никто предсказать не мог.О роли Москвы в Сирии Поддубный добавил, что традиционно Россия стала модератором в переговорах между курдами и Дамаском, которые были достигнуты не без участия российской стороны. По его мнению, позиция Москвы в отношении турецко-сирийского конфликта сдержанная, несмотря на отсутствие жесткой риторики. "Можно сказать, что фактически военная операция заблокирована", — заключил он.