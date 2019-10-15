Две упавшие ветки разделили жителей дома 49 по улице Балакирева на два лагеря. Одни хотят кардинально разобраться с проблемой и убрать деревня, другие борются за зеленый щит города.

Две упавшие ветки разделили жителей дома 49 по улице Балакирева на два лагеря. Одни хотят кардинально разобраться с проблемой и убрать деревня, другие борются за зеленый щит города.Для Светланы Антоновны эти деревья - родные. Их посадил ещё её отец, только переехав в новый дом. Три краснокнижные лиственницы растут во дворе дома уже 52 года. Росли бы и дальше, но жители дома обратились в управляющую компанию с просьбой спилить деревья. Причина - в начале месяца от сильного ветра с полувековых деревьев упало несколько веток. Светлана встала на защиту зеленых насаждений.Светлана Антонова, жительница дома №49, ул. Балакирева: "Сейчас идет разговор о том, что их хотят просто опилить, видимо за ночь у них поменялись планы, но вчера был разговор, что их хотят спилить. Я считаю что дерево, это хвойное дерево - лиственница, оно занесено в Красную книгу, никакой такой сильной угрозы не представляет для жизни людей, которые здесь мимо ходят."Другие жители уверены, что ветки никого не придавили только чудом. Несколько лет назад уже проводили опил, но только с одной стороны. В итоге - лиственницы скривились на другую сторону, где больше веток.Надежда Трусова, старшая по дому №49, ул. Балакирева: "И у нас недавно большая такая ветка, вот такой толщины упала, хорошо она частично упала на асфальт, а представьте себе, они все находятся высотой над тротуаром. Люди ходят, не дай бог, ребенок, и если упадет, будет большая неприятность. И мы хотим избежать этого, хотим опилить, и вообще, такие деревья высокие ни к чему."Защитники зеленых насаждений обратились в мэрию. Городские власти в этой ситуации бессильны, по федеральному закону решения по поводу судьбы деревьев принимают собственники жилья большинством голосов, так как деревья находятся на придомовой территории. И в последнее время эти решения принимаются всё чаще не в пользу деревьев.Сергей Сухопаров, начальник отдела по охране окружающей среды администрации г. Владимира: "Сейчас мы говорим о зеленых пространствах. Жители хотят видеть больше зелени, парков, скверов, но забывают о том, что зелень начинается со двора, с придомовой территории. Если мы вырубим все деревья на придомовой территории для того, чтобы делать там автостоянки, или какие-то еще вещи такие, то нас не спасет ни парковая зелень, ни так далее."Сергей Сухопаров напоминает - одно взрослое дерево выделяет кислород, которым дышат три человека, деревья городу нужны. На Белоконской пришли к компромиссному решению - спилить только опасные ветки. Но как утверждают специалисты, такую стрижку деревья вряд ли перенесут.Екатерина Таманова, Александр Чернышев, Александр Чунаев. "Вести-Владимир".