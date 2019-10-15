В связи с военной операции Турции на севере Сирии Соединенные Штаты Америки не успели перевести из тюрем, охраняемых курдскими формированиями в составе коалиции Силы демократической Сирии, около 50 обладающих ценной информацией боевиков террористической группировки ИГИЛ (Исламское государство, запрещена в России).

В связи с военной операции Турции на севере Сирии Соединенные Штаты Америки не успели перевести из тюрем, охраняемых курдскими формированиями в составе коалиции "Силы демократической Сирии", около 50 обладающих ценной информацией боевиков террористической группировки ИГИЛ ("Исламское государство", запрещена в России). Такие данные сообщает издание The New York Times, ссылаясь на два источника из числа должностных лиц США.Как уточняется, в воскресенье, 13 октября, воспользовавшись паникой и сумятицей, несколько сотен радикалов сбежали из центра временного содержания в том же районе Сирии. Также совершили побег из лагеря для временно перемещенных лиц на севере САР порядка 700 членов семей боевиков ИГИЛ. Газета перечисляет тюрьмы и центры временного содержания в городах Айн-Иса, Камышлы, Кобани и Хасеке.По данным источников газеты, в них содержались около 11 тысяч человек (в том числе девять тысяч сирийцев и иракцев, а также около двух тысяч заключенных из 50 стран, власти которых отказались от их репатриации).10 октября президент США Дональд Трамп подтвердил, что американские военные вывезли из САР двух особо опасных палачей "Исламского государства", известных как Beatles. Это британцы аш-Шафи Эльшейх и Александа Коти. Террористам приписывают расправы над 27 пленниками, среди них – американские журналисты Джеймс Фоули и Стивен Сотлофф. Свое название отряд получил в связи с британским акцентом, сообщает ТАСС.