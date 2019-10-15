В Костроме сегодня подведут итоги отборочного этапа первого фестиваля студенческих и любительских театров России

В Костроме сегодня подведут итоги отборочного этапа первого фестиваля студенческих и любительских театров России. Кольчугинский Образцовый театр Юного зрителя - представил на суд жюри спектакль под названием "Всякое бывает". А Муромский театр уже выиграл - конкурс президентских грантов с проектом "Мама-кот". Это выездной спектакль для коррекционных школ-интернатов Владимирской области. И уже сегодня добрую историю про кота Зорбаса, который растит птенца чайки, увидят учащиеся владимирского интерната №1. Проект будет реализовываться до ноября этого года и успеет за это время побывать в Малышевской, Вязниковской, Ратисловской и Омофоровской школах.