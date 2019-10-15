Стало известно о том, что Татьяне Тотьмяниной сделали операцию. У прославленной фигуристки обнаружили опухоль.
<a href="https://33live.ru/novosti/15-10-2019-tatyanu-totmyaninu-srochno-prooperirovali-v-onkocentre.html" target="_blank">Татьяну Тотьмянину срочно прооперировали в онкоцентре</a> - Стало известно о том, что Татьяне Тотьмяниной сделали операцию. У прославленной фигуристки обнаружили опухоль.
[url=https://33live.ru/novosti/15-10-2019-tatyanu-totmyaninu-srochno-prooperirovali-v-onkocentre.html]Татьяну Тотьмянину срочно прооперировали в онкоцентре[/url] - Стало известно о том, что Татьяне Тотьмяниной сделали операцию. У прославленной фигуристки обнаружили опухоль.