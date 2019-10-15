Звонивший уже найден. Это житель Гороховца.

По нашей информации, из-за звонка о якобы заложенном взрывном устройстве сегодня утром были эвакуированы работники департамента образования Владимирской области. Также были эвакуированы люди из здания на проспекте Ленина, 59, в котором располагаются департаменты социальной защиты населения, физкультуры и спорта, сельского хозяйства. По сообщению одного телеграмм-канала звонивший уже найден. Это житель Гороховца. По одной из версий звонки о заминированных зданиях он совершал в состоянии опьянения. Теперь ему грозит до 8 лет лишения свободы."Радио России-Владимир"