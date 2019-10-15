Тело Ксении Каторгиной, которую убили при продаже машины в Екатеринбурге, после четырех дней поисков нашли в колодце. На место уже привезли одного подозреваемого - таксиста из Челябинска, где Audi Q5 перепродали за полмиллиона рублей.

Тело Ксении Каторгиной, которую убили при продаже машины в Екатеринбурге, после четырех дней поисков нашли в колодце. На место уже привезли одного подозреваемого — таксиста из Челябинска, где Audi Q5 перепродали за полмиллиона рублей.Ксения пропала вечером 10 октября после того, как поехала показывать свою машину потенциальной покупательнице. Спустя сутки кроссовер нашли у перекупщиков в Челябинске, при осмотре в салоне были обнаружены замытые следы крови. Новый владелец рассказал, что машину ему пригнали цыгане, но среди них была девушка, по описанию очень похожая на Ксению.Утром 15 октября тело 27-летней девушки обнаружили в коллекторе рядом с колонкой, примерно в трех километрах от того места, где она должна была встретиться с покупательницей. Рядом нашли множество медицинских перчаток со следами крови.Сегодня же днем на место привезли закованного в наручники таксиста Марата Ахметвалиева — как сообщает E1.ru, по фотографии его опознала сестра. По ее словам, брат пропал еще 6 сентября, с тех пор от него не было вестей, только появилась информация, что его машина фигурирует в каком-то преступлении.По некоторым данным, задержаны еще два человека, Михаил Федорович и его сожительница, которая, предположительно, и выступала в роли покупательницы. О мужчине известно, что он был судим за причастность к разбойному нападению и освободился только в 2017 году. Следователи не исключают, что на счету криминального трио не одно такое преступление.