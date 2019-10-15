Артистка заинтриговала поклонников. Вера Брежнева
опубликовала в Инстаграм голое фото.
Артистка заинтриговала поклонников. Вера Брежнева
опубликовала в "Инстаграм" "голое" фото.
В сегодня в "Сторис" аккаунта знаменитости появился
пикантный снимок. В кадре Вера Брежнева расположилась на белоснежных простынях собственной
постели. Из-за ракурса и позы артистка кажется обнаженной.
"Готовлюсь рассказать очень классную новость", – подписала
снимок Вера Брежнева.
Как оказалось, пикантной фотографией артистка пыталась
привлечь внимание к своему концерту, который состоится 25 апреля в Москве.
По словам Брежневой, подготовка к сольнику идет уже полным ходом.
Отметим, что метод, которым Вера Брежнева заинтересовывала обывателей, показался многим сомнительным. Поклонники отмечали, что
37-летней певице не обязательно быть подчеркнуто сексуальной, чтобы ее заметили.
Также высказывалось мнение, мол, раздевшись вокалистка пыталась убить двух зайцев:
не только заманить зрителей на свой концерт, но и обратить на себя внимание
мужа – композитора Константина Меладзе.
"Начала оголяться – точно Костик гуляет)) (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)
", "Мы бы
удивились, если бы Вера перестала себя демонстрировать, а пока все как обычно",
"Голая в постели в солнцезащитных очках. Молодо свежо элегантно", "Ну зачем эти
жалкие потуги в зрелом возрасте", – писали интернет-обыватели о .