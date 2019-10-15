Артистка заинтриговала поклонников. Вера Брежнева опубликовала в Инстаграм голое фото.

Артистка заинтриговала поклонников. Вера Брежневаопубликовала в "Инстаграм" "голое" фото.В сегодня в "Сторис" аккаунта знаменитости появилсяпикантный снимок. В кадре Вера Брежнева расположилась на белоснежных простынях собственнойпостели. Из-за ракурса и позы артистка кажется обнаженной."Готовлюсь рассказать очень классную новость", – подписаласнимок Вера Брежнева.Как оказалось, пикантной фотографией артистка пыталасьпривлечь внимание к своему концерту, который состоится 25 апреля в Москве.По словам Брежневой, подготовка к сольнику идет уже полным ходом.Отметим, что метод, которым Вера Брежнева заинтересовывала обывателей, показался многим сомнительным. Поклонники отмечали, что37-летней певице не обязательно быть подчеркнуто сексуальной, чтобы ее заметили.Также высказывалось мнение, мол, раздевшись вокалистка пыталась убить двух зайцев:не только заманить зрителей на свой концерт, но и обратить на себя вниманиемужа – композитора Константина Меладзе."Начала оголяться – точно Костик гуляет)) (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Мы быудивились, если бы Вера перестала себя демонстрировать, а пока все как обычно","Голая в постели в солнцезащитных очках. Молодо свежо элегантно", "Ну зачем этижалкие потуги в зрелом возрасте", – писали интернет-обыватели о .