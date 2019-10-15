Во Владимире состоялась отчетно-выборная конференция Торгово-промышленной Палаты Владимирской области, которая работает в регионе уже 27 лет.

Во Владимире состоялась отчетно-выборная конференция Торгово-промышленной Палаты Владимирской области, которая работает в регионе уже 27 лет. На ней подведены итоги 5-летнего периода работы, прошли перевыборы руководства и президента Палаты.Дмитрий Курочкин, вице-президент Торгово-промышленной палаты России: «Владимирская Палата является одной из лучших не только в Центральном федеральном округе, но и в целом по системе Торгово-промышленных Палат. Для меня очень важно донести до предпринимателей ту мысль, что работая с ТПП Владимирской области, они одновременно работают со всей системой Торгово-промышленных Палат, которая на сегодняшний день охватывает 180 Палат».Конференция проходит в преддверии 90-летия Евгения Примакова, который 10 лет отдал становлению всей системы Торгово-промышленных Палат России. Сегодня владимирская ТПП объединяет полторы тысячи предприятий. Она предоставляет свыше 60 видов услуг бизнесу, является образцом экспертной работы и важнейшей площадкой для взаимодействия бизнес-сообщества и органов власти. Об этом единодушно высказались представители как законодательной, так и исполнительной власти региона. Особо была отмечена роль президента ТПП Ивана Аксенова, который руководил Палатой в течение отчетного периода. Делегаты единогласно решили доверить ему этот пост и на следующие пять лет. У Палаты большие планы - в том числе, по исполнению нацпроектов.Иван Аксенов, президент Торгово-промышленной палаты Владимирской области: «При составлении нацпроектов, наверное, нужно больше учитывать ситуацию на местах. И должна быть практика формирования нацпроектов снизу вверх. А не сверху вниз. Ведь с нами виднее, что нам нужно в регионе, что нужно в муниципалитете, что нужно на предприятии».Михаил Язынин, Александр Голубев, "Вести-Владимир"