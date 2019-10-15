Нагатинский суд Москвы обязал 62-летнюю Ирину Королеву передать шестилетнего внучатого племянника, которому она приходится опекуном, в детский дом. Женщина сдала в аренду квартиру ребенка.

Родители мальчика находятся в тюрьме – отец отбывает наказание за убийство, мать – за организацию наркопритона. Ребенка изъяли из семьи два года назад, когда полицейский увидел его в окне раздетым. До этого случая опека ребенком не интересовалась, хотя семья вызывала беспокойство у соседей.Бабушка уговорила мать мальчика подарить сыну квартиру. Женщина сделала там ремонт и сдала ее дальним родственникам за символическую для Москвы плату – 6 тысяч рублей в месяц. На вырученные деньги Ирина Королева планировала оплачивать ЖКУ. По словам пенсионерки, она не знала о существовании льгот, освобождающих сирот от оплаты ЖКХ.В 2018 году соцзащита выяснила, что квартира ребенка сдается без согласия представителей опеки по заниженной цене. Женщину обвинили в нарушении имущественных прав ребенка. Кроме того, соцзащиту возмутило, что бабушка оставила внука с незнакомыми людьми – женщина подрабатывала стоматологом, и в марте 2019-го ушла на работу, попросив родственников присмотреть за мальчиком.В мае женщина должна была передать ребенка органам опеки, но вместо этого уехала с ним в Турцию, чтобы отметить день рождения мальчика.Адвокат пенсионерки считает, что проблемы возникли из-за органов опеки, которые не помогли женщине, оказавшейся самым близким родственником ребенка, разобраться в юридических вопросах.С июля 2019 года квартира опечатана, там никто не живет. В сентябре 2019-го Королева возместила обозначенный опекой ущерб, который она якобы нанесла своему внучатому племяннику, - 45 тысяч рублей.В октябре суд удовлетворил иск органа опеки об изъятии ребенка, но мальчик пока по-прежнему с бабушкой – та отказывается отвозить его в детдом, сообщает RT.