Педагог московской коррекционной школы №2124 избивала учеников. Женщину уже отстранили от работы. Об этом сообщает со ссылкой на директора учебного заведения. На учителя, жестоко ..

Педагог московской коррекционной школы №2124 избивала учеников. Женщину уже отстранили от работы. Об этом сообщает со ссылкой на директора учебного заведения.На учителя, жестоко обращавшегося с детьми, пожаловались родители. Они обратили внимание на синяки на телах школьников, передает Telegram-канал. В настоящее время этим делом занимается отделение по делам несовершеннолетних ОМВД по Таганскому району.