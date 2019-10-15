Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) рассмотрит возможность переноса места проведения финала Лиги чемпионов сезона-2019/20 из Стамбула, об этом сообщил вице-президент организации Мишель Ува.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) рассмотрит возможность переноса места проведения финала Лиги чемпионов сезона-2019/20 из Стамбула, об этом сообщил вице-президент организации Мишель Ува."Мы будем работать в своей компетенции, уважая автономию и независимость спорта. Но, конечно, мы не можем заменить ООН, ЕС или США, дипломатов и политиков, – приводит слова Увы "Чемпионат.com" со ссылкой на Tuttomercatoweb. – Решения в УЕФА будет приниматься после консультаций с руководством организации и президентом".На прошлой неделе Турция начала военную операцию на севере Сирии против курдских формирований. Ее целью является создание буферной зоны, которая должна стать защитным поясом для турецкой границы.Напомним, финал Лиги чемпионов сезона-2019/20 должен состояться 30 мая 2020 года и должен пройти на поле Олимпийского стадиона в Стамбуле.