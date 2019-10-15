Радикалы продолжают давить на президента Украины Владимира Зеленского. Националисты устроили провокацию на границе с Крымом. Восстановление территориальной целостности страны должно начаться с полуострова, а не с Донбасса, уверены они.
Радикалы продолжают давить на президента Украины Владимира Зеленского. Националисты устроили провокацию на границе с Крымом. Восстановление территориальной целостности страны должно начаться с полуострова, а не с Донбасса, уверены они.
На границу с Крымом прибыли националисты из организации
"Образ будущего" во главе с известным членом праворадикальных
группировок Евгением Карасем. С собой он привез около десяти человек.
Радикалы остановились у пункта пропуска "Чонгар",
где провели акцию под названием "Crimea first". Националисты бросили
на землю плакаты с карикатурами на президента России Владимира Путина и
принялись выкрикивать антироссийские лозунги.
По их мнению, украинские власти должны первым делом , а потом заниматься Донбассом. "Все началось с Крыма и Крымом все
должно решиться. Мы о нем не забыли", – сказала Карась в эфире своего
видеоблога.
Он полагает, что вернуть полуостров в состав Украины будет
возможно в 2024 году. Карась уверен, что в связи с уходом Владимира Путина с
поста президента в стране наступит политический кризис. Вместе с Крымом Украина
сможет забрать Кубань и Воронеж, помечтал националист.
Накануне в украинских городах прошли массовые акции протеста
против реализации "формулы Штайнмайера" по урегулированию в Донбассе.
Националисты потребовали от не предоставлять региону
особого статуса. Также протестующие выступили против амнистии для участников
боевых действий на стороне Донецкой и Луганской республики и проведения выборов
до передачи контроля за российско-украинской границей в руки Киева.