Радикалы продолжают давить на президента Украины Владимира Зеленского. Националисты устроили провокацию на границе с Крымом. Восстановление территориальной целостности страны должно начаться с полуострова, а не с Донбасса, уверены они.

Радикалы продолжают давить на президента Украины Владимира Зеленского. Националисты устроили провокацию на границе с Крымом. Восстановление территориальной целостности страны должно начаться с полуострова, а не с Донбасса, уверены они.На границу с Крымом прибыли националисты из организации"Образ будущего" во главе с известным членом праворадикальныхгруппировок Евгением Карасем. С собой он привез около десяти человек.Радикалы остановились у пункта пропуска "Чонгар",где провели акцию под названием "Crimea first". Националисты бросилина землю плакаты с карикатурами на президента России Владимира Путина ипринялись выкрикивать антироссийские лозунги.По их мнению, украинские власти должны первым делом , а потом заниматься Донбассом. "Все началось с Крыма и Крымом вседолжно решиться. Мы о нем не забыли", – сказала Карась в эфире своеговидеоблога.Он полагает, что вернуть полуостров в состав Украины будетвозможно в 2024 году. Карась уверен, что в связи с уходом Владимира Путина споста президента в стране наступит политический кризис. Вместе с Крымом Украинасможет забрать Кубань и Воронеж, помечтал националист.Накануне в украинских городах прошли массовые акции протестапротив реализации "формулы Штайнмайера" по урегулированию в Донбассе.Националисты потребовали от не предоставлять регионуособого статуса. Также протестующие выступили против амнистии для участниковбоевых действий на стороне Донецкой и Луганской республики и проведения выборовдо передачи контроля за российско-украинской границей в руки Киева.