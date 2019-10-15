В Минске по запросу США задержана россиянка Анна Богачева. Женщина вместе с мужем и маленьким ребенком ехала на отдых.

В Минске по запросу США задержана россиянка Анна Богачева. Женщина вместе с мужем и маленьким ребенком ехала на отдых."Как сообщили нам наши источники, Богачеву задержал Интерпол по запросу США в рамках дела о вмешательстве в президентские выборы 2016 года", — рассказал "Интерфаксу" член Общественной палаты Александр Малькевич.В Министерстве иностранных дел России подтвердили задержание Богачевой. Дипломаты оказывают ей консульскую поддержку.