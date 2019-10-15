Пропавшая после продажи автомобиля 27-летняя жительница Екатеринбурга Ксения К. найдена мертвой. Информацию подтвердили в МВД. При этом правоохранители пока не дают официальных ..

Пропавшая после продажи автомобиля 27-летняя жительница Екатеринбурга Ксения К. найдена мертвой. Информацию подтвердили в МВД.При этом правоохранители пока не дают официальных комментариев по поводу случившегося. По данным , в убийстве молодой матери подозревают троих человек. Напомним, что Ксения перестала выходить на связь после того как отправилась на встречу с потенциальным покупателем ее Audi Q5.