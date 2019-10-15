Правоохранители ищут мужчину, который подозревается в убийстве диджея в кафе в Кировском районе Ленинградской области.

Правоохранители ищут мужчину, который подозревается в убийстве диджея в кафе в Кировском районе Ленинградской области.Инцидент произошел в ночь на воскресенье, 13 октября, напоминает РИА Новости. Гостю не понравилась музыка в кафе – это и стало причиной возникшего конфликта. Мужчина в нецензурной форме потребовал сменить репертуар, но ему было отказано. Тогда посетитель схватил нож и ударил диджея в сердце. Пострадавший чуть позднее умер в больнице.Преступник скрылся с места происшествия. По предварительным данным, он является представителем азербайджанской диаспоры.