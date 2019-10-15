Сотрудники уголовного розыска МВД России по Красноярскому краю обнародовали видео задержания подозреваемых в избиении мужчины. По данным , После 22 дней комы потерпевший скончался в ..

Сотрудники уголовного розыска МВД России по Красноярскому краю обнародовали видео задержания подозреваемых в избиении мужчины. По данным , После 22 дней комы потерпевший скончался в больнице.На опубликованных кадрах у одного из подозреваемых спрашивают, почему он сам не вышел из квартиры. Он, в свою очередь, говорит, что никуда убегать не собирается. С другим хулиганом прошла та же процедура, пишет .