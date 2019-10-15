В Керченском государственном морском технологическом университете студент подрался с тремя преподавателями. По факту произошедшего полицейские проводят проверку, сообщает . О потасовке ..

В Керченском государственном морском технологическом университете студент подрался с тремя преподавателями. По факту произошедшего полицейские проводят проверку, сообщает .О потасовке рассказал учащийся заведения в социальных сетях. Молодой человек опубликовал фотографии разорванной одежды и синяков. По его словам, конфликт разгорелся после того, как он попытался снять на мобильный телефон грубое поведение преподавателей, передает .