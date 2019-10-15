В церемонии прощания приняли участие и жители Киржача

В Москве на федеральном военном мемориальном кладбище в Мытищах сегодня простились с дважды Героем Советского Союза, первым человеком, вышедшим в открытый космос - Алексеем Леоновым.Легендарный космонавт ушел из жизни в 85 лет. При его личном участии на месте гибели Юрия Гагарина и Владимира Серегина в Киржачском районе восстановлены мемориал, Свято-Андреевской храм, построена часовня. Алексей Леонов подарил храму . А по его эскизам написаны фрески в храме. С его же помощью отлиты восемь колоколов. Девятый, центральный колокол, будет отлит в честь самого космонавта.Александр Леськов, настоятель Свято-Андреевского храма: "Когда был митинг в честь памяти Юрия Гагарина и Серегина, Алексей Архипович всегда говорил, что в звоне колоколов все мы слышим голоса Юрия Гагарина и голоса Серегина."В церемонии прощания приняли участие и жители Киржача, в том числе Евгений Федоров, известный предприниматель и меценат. По его словам, он много общался с Алексеем Леоновым, обсуждал проект восстановления гагаринского мемориала. Как отметил Евгений Федоров, жители Киржача обязательно доведут начатое великим космонавтом до конца. Это дело чести.