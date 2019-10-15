В Новосибирске водитель такси, применив силу, высадил из машины женщину с двухлетним ребенком, возбуждено административное дело о побоях.

В Новосибирске водитель такси, применив силу, высадил из машины женщину с двухлетним ребенком, возбуждено административное дело о побоях, передает РИА Новости.По словам пострадавшей, сев в такси она поняла, что водитель приехал не тот, который был заявлен в анкете, и спросила, почему он ездит под чужим именем. После этого вопроса водитель ударил ее по голове и выкинул их с ребенком из машины.Возбуждено административное дело по статье "Побои". Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Следственное управление СКР ведет проверку.