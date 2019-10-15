Сбербанк начнет продавать в своих отделениях кофе. Сначала это произойдет в крупных и средних городах, а потом распрстранится на все российские филиалы.

Формат торговли банк в настоящее время обсуждает сразу с несколькими сетями кофеен, рассказал РИА Новости первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин.Он добавил, что формат был опробован в нескольких отделениях в Москве и Петербурге и показал успешный результат.Купить кофе в Сбербанке можно будет уже в 2020 году. Цена чашки будет конкурентоспособной, заверили в банке.