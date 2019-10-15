Во вторник на Приморском проспекте в Санкт-Петербурге легковой автомобиль не сумел проскочить между другими участниками движения, подпрыгнул и лег на бок.

Во вторник на Приморском проспекте в Санкт-Петербурге легковой автомобиль не сумел проскочить между другими участниками движения.Седан на высокой скорости уткнулся во внедорожник, подпрыгнул, перевернулся, пустил сноп искр и несколько десятков метров скользил на боку, стирая двери и крылья об асфальт.По словам очевидцев, в результате аварии никто не пострадал.