В деревне Барское в Московской области неизвестные сожгли дом пенсионера. Кроме того, злоумышленники убили двух его собак за то, что те якобы похитили и съели соседских кур и гусей, передает ..

В деревне Барское в Московской области неизвестные сожгли дом пенсионера. Кроме того, злоумышленники убили двух его собак за то, что те якобы похитили и съели соседских кур и гусей, передает .Одну из оставшихся в живых собак забрала к себе популярная телеведущая Ольга Орлова. Звезда рассказала журналистам, что скоро животное осмотрят специалисты, сообщает "".