Суд Хорошевского района города Москвы оштрафовал издательский дом Момент истины и главного редактора за распространение в СМИ заведомо недостоверной общественно значимой информации.

Суд Хорошевского района города Москвы оштрафовал издательский дом "Момент истины" и главного редактора за распространение в СМИ заведомо недостоверной общественно значимой информации.Сумма штрафа составила 200 тысяч рублей (без конфискации) для организации, а также 60 тысяч рублей для сотрудника издательского дома, сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-секретаря суда Марию Макарчук. При этом представитель ведомства отметила, что фигурантов дела проинформировали о разбирательстве, которое инициировал Роскомнадзор, однако они в суд не явились.На сайте издательского дома опубликовано сообщение, согласно которому "Момент истины" признает свою вину. Отмечается, что редакционный материал, за который выписан штраф, не был проверен и подтвержден надлежащим образом, носит тенденциозный характер, содержит ряд не соответствующих действительности фактов и утверждений, необоснованно порочит честь и достоинство некоторых граждан Российской Федерации. Издательский дом принес свои извинения.Статья об ответственности за распространение фейковых новостей появилась в КоАП России в марте 2019 года. Закон запрещает публикацию общественно значимой информации, создающей угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, имуществу, угрозу массового нарушения общественного порядка и безопасности.