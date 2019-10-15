На юге Сербии мужчина, узнавший, что его сыну сломали нос в кафе, моментально организовал карательную операцию, закончившуюся расправой с одним из обидчиков его 21-летнего чада. Финальная часть вендетты попала в объектив камеры наблюдения.

В ночь с 12 на 13 октября в городе Вране, расположенном на юге Сербии, произошла серия разборок, закончившаяся фамильной вендеттой. Кульминация противостояния попала в объектив камеры уличного наблюдения.Все началось с того, что четверо мужчин избили 21-летнего местного жителя, отдыхавшего в увеселительном заведении. Пострадавший, среди прочих травм, получивший перелом носа, пришел домой, где встретил своего отца.Родитель, выяснивший обстоятельства произошедшего, посадил сына в машину и отправился на поиски обидчиков. Один из которых был обнаружен стоявшим на тротуаре около кафе.Отец избитого с ходу снес 42-летнего мужчину по имени Бобан своим автомобилем, после чего родственники принялись избивать его дубинками. Попутно досталось и друзьям Бобана, попытавшихся вступиться за поверженного товарища.Как сообщают местные СМИ, гражданин, подвергшийся внезапному нападению, впоследствии был госпитализирован с тяжелыми травмами.В минувший понедельник, 14 октября, мстительный папа был задержан сотрудниками правоохранительных органов. Остальные участники конфликта, в том числе – и той драки, где был избит сын попавшего под стражу мужчины, также понесут наказание.