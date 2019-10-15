До конца 2019 года участок дороги Владимир - Юрьев-Польский - Бородино – Нежитино в Суздальском районе, протяжённостью 3 км отремонтируют за 4,2 млн рублей, сообщают в администрации Владимирской ..

До конца 2019 года участок дороги Владимир - Юрьев-Польский - Бородино – Нежитино в Суздальском районе, протяжённостью 3 км отремонтируют за 4,2 млн рублей, сообщают в администрации Владимирской области.Деньги остались с реализации программы «Устойчивое развитие сельских территорий», запланированной на 2013-2020 годы.