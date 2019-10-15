В Японии жертвами тайфуна Хагибис стали уже более 60 человек. Около 130 тысяч домов остаются без света и воды. В пострадавших регионах идут спасательные операции.

В Японии жертвами тайфуна "Хагибис" стали уже более 60 человек. Около 130 тысяч домов остаются без света и воды. В пострадавших регионах идут спасательные операции.В спасении участвуют 11 тысяч человек плюс сотни единиц техники.Школы и магазины закрыты, из-за оползней по-прежнему не удаётся восстановить движение на железных дорогах."Хагибис" ударил по Японии на минувших выходных. В посольстве нашей страны заявили, что среди пострадавших россиян нет, но группа наших туристов не могла вылететь из Токио из-за отмены рейсов.По словам дипломатов, на родину они отправятся сегодня. Вплоть до вылета им будут оказывать консульскую поддержку, передает телеканал "Россия 24".