Вадим Зингман, который до недавнего времени был одним из ключевых топ-менеджеров Аэрофлота, официально приступил к обязанностям президента Альфа-Групп. Он сосредоточится на улучшении качества кросс-функциональных связей между бизнесами консорциума.

С 15 октября 2019 года Вадим Зингман, который до недавнего времени был одним из ключевых топ-менеджеров "Аэрофлота", официально приступил к обязанностям президента "Альфа-Групп".Как отметили в группе, Вадим Зингман сосредоточится на улучшении качества кросс-функциональных связей между бизнесами консорциума и на организации структурного взаимодействия с государственными и общественными институтами в рамках периметра бизнес-активности всех компаний "Альфа-Групп".Новое назначение, как и появление должности президента "Альфа-Групп", не подразумевает усиления руководящей роли консорциума над входящими в него активами или каких-либо иных структурных изменений внутри "Альфа-Групп"."Консорциум "Альфа-Групп" не управляет напрямую входящими в него активами, но помогает им развиваться и совершенствоваться в интересах акционеров. Мы надеемся, что Вадим Зингман принесет новое видение, новые компетенции, которые всем нашим компаниям пойдут на пользу", — сказал председатель Наблюдательного совета консорциума "Альфа-Групп" Михаил Фридман.Вадим Зингман родился в Санкт-Петербурге в 1970 году, окончил с отличием Санкт-Петербургский университет экономики и финансов, кандидат экономических наук. Работал на руководящих должностях в государственных структурах, коммерческих компаниях. С 2018 года - член центрального штаба Общероссийского народного фронта. Награжден орденом Дружбы, медалью к ордену "За заслуги перед Отечеством" 2-ой степени.Одно из ключевых преимуществ Зингмана — высокий уровень взаимоотношений с администрацией президента, где его позицию в "Народном фронте" сохранили, несмотря на уход из "Аэрофлота"; в правительстве, где Зингман подработал несколько лет; в силовых структурах.