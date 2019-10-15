Употребление в пищу несвежих продуктов может привести к смерти. В макаронах, рисе, молочных продуктах размножаются бактерии Bacillus cereus. Некоторые штаммы пробиотически полезны, но другие могут вызвать сильное пищевое отравление.

Употребление в пищу несвежих продуктов может привести к смерти. В макаронах, рисе, молочных продуктах размножаются бактерии Bacillus cereus. Некоторые штаммы этой бактерии пробиотически полезны, но другие могут вызвать пищевое отравление. Худшие сценарии приводят к смерти.В 2005 году в Италии целая семья отравилась четырехдневным салатом с макаронами. Салат приготовили в пятницу, в субботу взяли на пикник, а доедали в понедельник вечером на ужин. Ночью у детей началась сильная рвота. Один из них умер в больнице, второй пострадал от печеночной недостаточности, но выжил, а у других было менее серьезное пищевое отравление.В 2011 году в Бельгии студент насмерть отравился спагетти с томатным соусом. Блюдо было приготовлено за пять дней до этого.Как пишет "33Live.RuМедицина", Bacillus cereus выделяет в пищу опасные токсины, которые плохо поддаются тепловой обработке. Поэтому все, что можно сделать — соблюдать правила гигиены на кухне и не держать еду вне холодильника, особенно если она приготовлена не сегодня.