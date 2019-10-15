Сегодня, 15 октября, в Мытищах Московской области похоронили
космонавта Алексея Леонова. Проститься с человеком, который первым в истории
совершил выход в открытый космос, пришли многие известные личности. Те, кто
не смог присутствовать на прощании, присылали соболезнования и цветы курьером.
Сегодня, 15 октября, в Мытищах Московской области похоронили
космонавта Алексея Леонова. Проститься с человеком, который первым в истории
совершил выход в открытый космос, пришли многие известные личности. Те, кто
не смог присутствовать на прощании, присылали соболезнования и цветы курьером.
Так поступила Вдова певца Иосифа Кобзона. Нелли Кобзон
передала родным Алексея Леонова роскошный венок, который состоял из огромного количества
живых красных роз. Его обрамляла черная лента, на которой было написано: "От
семьи Кобзон". Отметим, что на похороны вдова исполнителя приехать не
смогла.
Как оказалось, при жизни Алексей Леонов и Иосиф Кобзон близко дружили. Напомним, народный артист скончался чуть более года назад.
Добавим, что соболезнования семье высказал
министр обороны России Сергей Шойгу, первая женщина, вышедшая в открытый космос
Светлана Савицкая, замглавы Роскосмоса Александр Лопатин. Также траурную
церемонию посетили: космонавт Валентина Терешкова, американский астронавт Томас
Стаффорд и сотни неравнодушных обывателей.
Напомним, скончался в возрасте 85 лет в
московской больнице 11 октября. В последние годы дважды Героя Советского Союза подводило
здоровье. Он лечился от диабета, сообщает .