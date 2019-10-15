Сегодня, 15 октября, в Мытищах Московской области похоронили космонавта Алексея Леонова. Проститься с человеком, который первым в истории совершил выход в открытый космос, пришли многие известные личности. Те, кто не смог присутствовать на прощании, присылали соболезнования и цветы курьером.

Сегодня, 15 октября, в Мытищах Московской области похорониликосмонавта Алексея Леонова. Проститься с человеком, который первым в историисовершил выход в открытый космос, пришли многие известные личности. Те, ктоне смог присутствовать на прощании, присылали соболезнования и цветы курьером.Так поступила Вдова певца Иосифа Кобзона. Нелли Кобзонпередала родным Алексея Леонова роскошный венок, который состоял из огромного количестваживых красных роз. Его обрамляла черная лента, на которой было написано: "Отсемьи Кобзон". Отметим, что на похороны вдова исполнителя приехать несмогла.Как оказалось, при жизни Алексей Леонов и Иосиф Кобзон близко дружили. Напомним, народный артист скончался чуть более года назад.Добавим, что соболезнования семье высказалминистр обороны России Сергей Шойгу, первая женщина, вышедшая в открытый космосСветлана Савицкая, замглавы Роскосмоса Александр Лопатин. Также траурнуюцеремонию посетили: космонавт Валентина Терешкова, американский астронавт ТомасСтаффорд и сотни неравнодушных обывателей.Напомним, скончался в возрасте 85 лет вмосковской больнице 11 октября. В последние годы дважды Героя Советского Союза подводилоздоровье. Он лечился от диабета, сообщает .