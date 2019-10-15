Родственники легендарной советской певицы Валентины Толкуновой обратились в прокуратуру. У близких артистки есть претензии к ее травести-двойнику.

Родственники легендарной советской певицы ВалентиныТолкуновой обратились в прокуратуру. У близких артистки есть претензии к ее травести-двойнику.О ролике с выступлением некой Пелагеи Бабкиной, размещенном вСети, узнали родные братья исполнительницы Сергей и Владимир Толкуновы.Увиденное повергло близких вокалистки в шок: в кадре некий мужчина в женскомплатье изображал их знаменитую родственницу."У меня нет слов. Одно дело исполнять хиты моей сестры, темсамым принося дань уважения, а совершенно другое похабно пародировать икривляться, отпуская пошлые сальные шуточки. "Да еще и места выступлений нижеплинтуса", —сказал журналистам Владимир Толкунов.Как выяснилось, Пелагея Бабкина выступает в довольно специфических заведениях. Названия мероприятий говорят сами за себя: "голубые вечера", "LovegayParty".Сергей и Владимир обратились в прокуратуру. Всвоем заявлении братья попросили привлечь к уголовнойответственности Павла Богданова – именно он выступает под псевдонимом ПелагеяБабкина. Родственники вокалистки хотят наказать горе-двойника за незаконное использование интеллектуальной собственности.Отметим, что Богданов в обычной жизни – это скромныйпреподаватель детской студии вокала в столичном Культурном Центре. Более того,никто из его коллег даже не знает о существовании его альтер эго. Рядом с детьми Павелведет себя профессионально и сдержано, сообщает сайт ".Напомним, умерла 22 марта 2010 года на 64-м году жизни. У народной артистки былрак мозга. Похоронена артистка на Троекуровскомкладбище в Москве.