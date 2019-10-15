Родственники легендарной советской певицы Валентины
Толкуновой обратились в прокуратуру. У близких артистки есть претензии к ее травести-двойнику.
Родственники легендарной советской певицы Валентины
Толкуновой обратились в прокуратуру. У близких артистки есть претензии к ее травести-двойнику.
О ролике с выступлением некой Пелагеи Бабкиной, размещенном в
Сети, узнали родные братья исполнительницы Сергей и Владимир Толкуновы.
Увиденное повергло близких вокалистки в шок: в кадре некий мужчина в женском
платье изображал их знаменитую родственницу.
"У меня нет слов. Одно дело исполнять хиты моей сестры, тем
самым принося дань уважения, а совершенно другое похабно пародировать и
кривляться, отпуская пошлые сальные шуточки. "Да еще и места выступлений ниже
плинтуса", —сказал журналистам Владимир Толкунов.
Как выяснилось, Пелагея Бабкина выступает в довольно специфических заведениях. Названия мероприятий говорят сами за себя: "голубые вечера", "Lovegay
Party".
Сергей и Владимир обратились в прокуратуру. В
своем заявлении братья попросили привлечь к уголовной
ответственности Павла Богданова – именно он выступает под псевдонимом Пелагея
Бабкина. Родственники вокалистки хотят наказать горе-двойника за незаконное использование интеллектуальной собственности.
Отметим, что Богданов в обычной жизни – это скромный
преподаватель детской студии вокала в столичном Культурном Центре. Более того,
никто из его коллег даже не знает о существовании его альтер эго. Рядом с детьми Павел
ведет себя профессионально и сдержано, сообщает сайт ".
Напомним, умерла 22 марта 2010 года на 64-м году жизни. У народной артистки был
рак мозга. Похоронена артистка на Троекуровском
кладбище в Москве.