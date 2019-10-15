Безопасность прежде всего. Сотрудники МЧС проводят месячник гражданской обороны. Одна из лекций состоялась в 21-й школе областного центра.

Безопасность прежде всего. Сотрудники МЧС проводят месячник гражданской обороны. Одна из лекций состоялась в 21-й школе областного центра.В ней участвовали также преподаватели Юридического института - они рассказали об ответственности за возникновение пожаров. Как обезопасить себя от другой беды - наркотиков - ребята узнали от представителя социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних. А спасатели объяснили порядок действий населения по сигналу "Внимание всем!" и научили надевать противогаз.Светлана Андреевская, инспектор отделения профилактики пожаров: "Рассказали детям про экстренные номера вызовов служб, по каким телефонам звонить. Также газовую службу как вызывать и какие действия нужно производить во время возникновения пожара."