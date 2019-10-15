Работы уже выполнены в 136 дворах и 57 общественных территориях

Благоустройство дворов и общественных территорий Владимирской области, включённых в план на этот год, подходит к завершению. Работы уже выполнены в 136 дворах и 57 общественных территориях, сообщают в Белом доме.34 муниципальных образований области из 67 уже получили благоустроенную территорию: города Вязники, Костерёво, Курлово, Радужный, Струнино, Суздаль, Юрьев-Польский, посёлки Балакирево, Великодворский, Вольгинский, Добрятино, Иванищи, Красное Эхо, Мелехово, Мстёра, Никологоры, Ставрово и Уршельский, сельские поселения Андреевское, Бавленское, Борисоглебское, Вахромеевское, Волосатовское, Головинское, Денисовское, Дмитриевогорское, Ковардицкое, Ляховское, Малыгинское, Павловское, Селецкое, Симское, Тургеневское и Фоминское.Работы по оставшимся 33 объектам завершат до 15 ноября. Реализация проекта продолжится и в следующем году. На это из федерального бюджета выделят 478 млн рублей.В 2020 году в реализации проекта примет участие 31 муниципальное образование области. Акцент сделают на благоустройство общественных пространств, таких как парки, скверы, места для отдыха. Во дворах обещают установить скамейки, урны, парковочные места и тротуары.