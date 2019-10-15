Новая детская площадка появилась на улице Растопчина во Владимире. Ее уже оценили маленькие владимирцы и их родители.

Новая детская площадка появилась на улице Растопчина во Владимире. Ее уже оценили маленькие владимирцы и их родители.Александр Захаров, депутат горсовета Владимира (фракция «Единая Россия»): «В ходе моей предвыборной кампании жители ко мне неоднократно обращались о том, что они бы хотели здесь видеть полноценную детскую площадку вместо старой. И нам это удалось это сделать с помощью компании «Т Плюс» - Олега Владимировича, большое ему спасибо, он нас сильно поддержал».Танцы, игры и загадки для детей. Теперь на этой площадке смогут играть дети из нескольких соседних домов. По словам родителей, старая детская площадка преобразилась. Это стало возможным благодаря компании «Т Плюс». Детские площадки постоянно появляются во Владимире. Одни из последних - в загородном парке и в парке Чайковского. Как рассказал депутат фракции "Единая Россия" Александр Захаров, это была инициатива жителей.Елена Захарова, жительница Владимира: «Для детей всегда нужно открывать детские площадки, как можно больше. Потому что дети - это наше все. Вот у меня тут бегает товарищ, ему тут все очень нравится».Анастасия Сахарова