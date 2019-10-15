Он начал лечение по неверному диагнозу

Во Владимире завершилось расследование уголовного дела в отношении врача-инфекциониста ГБУЗ ВО «Городская больница №6 города Владимира», обвиняемого в причинении смерти по неосторожности, сообщают в СледКоме по Владимирской области.В ноябре 2017 к специалисту обратился владимирец с жалобой на высокую температуру, боли в животе, сухость во рту, головокружение и другие симптомы. Врач-инфекционист не проводил пациенту должную диагностику заболевания, в результате чего был поставлен неверный диагноз. В ходе лечения от ложной болезни 56-летний пациент скончался.Следственный комитет собрал достаточно доказательств вины врача. Уголовное дело будет направлено в суд.