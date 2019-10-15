Ему предъявлено обвинение по двум эпизодам получения взятки

Во Владимирской области завершили расследование уголовного дела в отношении 32-летнего бывшего инспектора Государственной инспекции труда во Владимирской области. Ему предъявлено обвинение по двум эпизодам получения взятки, сообщает СледКом по Владимирской области.В марте 2015 года обвиняемый устроился на работу в инспекцию, а в октября 2018 возглавил комиссию по расследованию несчастного случая со смертельным исходом на одном из муромских предприятий. В ходе проверки инспектор выявил нарушения со стороны руководства, за которые было нужно выписать штраф, а также привлечь владельцев к административной ответственности.За взятку в размере 80 тысяч рублей инспектор «закрыл глаза» и не стал привлекать руководство к ответственности.В этом же месяце уже за 15 тысяч рублей инспектор не стал обращать внимание на то, что сотрудника владимирского предприятия, на котором произошло происшествие, допустили пьяного к работе. Вместо штрафа нарушитель отделался выговором.В ходе расследования обвиняемый полностью признал свою вину. Уголовное дело было направлено в суд.