А также появится один новый

С 2020 года изменится структура работы отдельных департаментов в администрации Владимирской области. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сипягин.Департамент административных органов и общественной организации переименуют в Департамент безопасности Владимирской области. Департамент ЗАГС – в Департамент юстиции Владимирской области, а также появится новый Департамент промышленности Владимирской области.Переименование структур, по словам врио заместителя Губернатора Аркадия Боцана-Харченко, нужно для более чёткого разграничения полномочий. Работа Департамента безопасности Владимирской области будет сосредоточена на вопросах обеспечения региональной безопасности.Новый департамент промышленности нужен для «вывода» из административной области отраслевых подразделений. Согласно концепции административной реформы полномочия и функции отраслевого характера, должны осуществляться не структурными подразделениями администрации области, а отраслевыми органами исполнительной власти области.